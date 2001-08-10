Сахалинцев ждут множество активностей и угощения на Всероссийском дне снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
21 января в Южно-Сахалинске широко отметят Всероссийский день снега. Праздничное мероприятие пройдет в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина на территории у теннисных кортов с 13:00 до 16:00, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Для гостей организовали «веселые старты», состязания по игре в снежки «Снежная охота», соревнования по футболу на снегу в формате 3х3. Кроме этого, все желающие смогут прокатиться на собачьих упряжках и сделать магнит со своей фотографией.
Официальная церемония открытия праздника пройдёт в 14:00.
В течение всего времени участников ждут бесплатные горячий чай с пирожками, сахарная вата и попкорн, а также развлечения с аниматорами, музыкой, сувенирная продукция и розыгрыш сладких призов.
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