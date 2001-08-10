Сахалинские брейкеры взяли 13 медалей на дальневосточных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по брейкингу прошёл во Владивостоке. В соревнованиях принимали участие более 100 брейкеров из пяти регионов России. Сахалинскую область представили 18 спортсменов. Они завоевали 5 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Островитяне продемонстрировали высокий уровень подготовки, что привело к успеху в состязаниях.

Среди мальчиков 7-9 лет первое место занял Ярослав Кузнецов, третье у Данила Шуркина.

У мальчиков 10-12 лет бронзовая награда досталась Глебу Киян. У девочек этого же возраста Карина Низамова стала обладательницей золотой медали первенства, бронзовую награду выиграла Вероника Кошемчук.

В возрасте 13-15 лет у юношей лучшим стал Ярослав Кармадонов. Среди девушек первой стала Софья Мингинович, второе место у Дарьи Глуховой.

Среди спортсменов 16-18 лет второе место занял Кирилл Керченко, третьим стал Никита Катков. У девушек третье место заняла Анастасия Крайнюк. Анастасия стала третьей и в возрастной категории 19+.

В командных выступлениях в формате 3х3 равных не было островному трио, в состав которого вошли Ярослав Кармадонов, Софья Мингинович и Дарья Глухова.

В общекомандном зачёте сахалинцы заняли первое место, за ними расположились команды Хабаровского края, Магаданской области и Приморского края.