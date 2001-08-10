Сахалинские борцы определили сильнейших областных чемпионата и первенства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Состязания в стенах СШОР по греко-римской борьбе собрали 99 спортсменов, представляющих Корсаков, Шахтёрск, Поронайск, Аниву, Тымовское, Ноглики, Невельск, Южно-Курильск и Южно-Сахалинск, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Один из участников первенства – Даниэль Халиков из Южно-Курильска. По итогам соревнований борец в своей весовой категории стал вторым.

- Занимаюсь борьбой около пяти лет. В первом поединке сегодня встретился с другом, поэтому на полную не выкладывались, чисто поборолись на руках. Второй бой тоже поработал только на руках – забыл, что это классика, а начал бороться как вольник. В третьем поединке встретился с достойным соперником и уступил ему победу, - рассказал 15-летний Даниэль.

Победителями чемпионата и первенства стали Альбина Баталова, Ярослава Малышева, Диана Солдатова, Елизавета Шестакова, Диана Катрич, Кристина Щукова, Махмадрахим Одилов, Мамарасул Расулов, Нуржан Абдилдаев, Даниил Соломатин, Дмитрий Московец, Леонид Корчагин, Мурад Арипов, Михаил Гоков, Гасан Рамазанов, Нуржигит Яхиев, Вадим Кокорин, Руслан Маклаков, Даурен Таштемиров, Бадмажап Яглинов, Максим Евдокимов, Эхсон Кахаров, Рустам Мустафаев, Никита Давыденко, Андрей Тефанов, Максим Симоненко и Эртине Кара-Сал.

С итоговыми протоколами турнира можно ознакомиться в приложенном файле.

По результатам первенства будет сформирована сборная команда Сахалинской области, которая отправится на первенство Дальневосточного федерального округа в Хабаровск.