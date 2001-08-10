Тихоокеанское
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17:04, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине стартовал II этап зимней Спартакиады учащихся России

На Сахалине стартовал II этап зимней Спартакиады учащихся России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

II этап XII зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России среди юношей и девушек 17-18 лет по лыжным гонкам стартовал в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В первый день состязаний на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» звание сильнейших оспаривали 57 спортсменов, представляющих Хабаровский, Приморский, Камчатский края, республики Саха (Якутия) и Бурятия, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области.

- Рад приветствовать участников соревнований. Здесь собрались лучшие лыжники Дальнего Востока. Впереди вас ожидает несколько дней серьёзной и конкурентной борьбы. Желаю вам быстрой лыжни, попутного ветра и пусть победит сильнейший! – напутствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Островной регион принимает этап Спартакиады учащихся не в первый раз. До этого всероссийские соревнования проходили здесь в 2022 году.

- Отрадно, что наш комплекс выбирают местом проведения спартакиады. Для нас это серьёзный вызов и практика, которые дают опыт в организации таких масштабных соревнований. Как раз впереди нас ожидают Зимние Российско-китайские игры, которые пройдут в начале 2025 года в Южно-Сахалинске. Их проведение соответствует поручению президента РФ Владимира Путина – на Международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава» он заявил о необходимости кратно увеличить количество международных стартов в стране, чтобы защитить интересы спортсменов, - отметил директор СШОР зимних видов спорта, главный судья соревнований Михаил Шамсутдинов.

В первый день стартов лыжники выступали в гонках классическим стилем. Девушки бежали 10 км, юноши – 15 км.

По итогам соревнований победителями стали сахалинец Сергей Нечипоренко с результатом 46:41,9 секунды и Инна Рыбкина из Якутии (33:14,6 сек).

- На Сахалине я уже в третий раз, так что можно сказать, что к местной трассе уже привыкла. Сегодня снег классный, лыжи ехали очень хорошо, но бежалось тяжело – много сил ушло на два затяжных подъёма. Несмотря на это, своим временем очень довольна, - поделилась эмоциями Инна.

Вторые места заняли хабаровчане Артур Никитин (46:46,0) и Камилла Мокшанова (34:23,1). Тройки лидеров замкнули Александр Сунтуфий из Хабаровска (46:53,6) и представительница Бурятии Лидия Федотова (35:52,9).

Спартакиада продолжится завтра. Спортсменов ожидает спринт свободным стилем. Начало в 11:00.

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