На Сахалине стартовал II этап зимней Спартакиады учащихся России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

II этап XII зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России среди юношей и девушек 17-18 лет по лыжным гонкам стартовал в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В первый день состязаний на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» звание сильнейших оспаривали 57 спортсменов, представляющих Хабаровский, Приморский, Камчатский края, республики Саха (Якутия) и Бурятия, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области.

- Рад приветствовать участников соревнований. Здесь собрались лучшие лыжники Дальнего Востока. Впереди вас ожидает несколько дней серьёзной и конкурентной борьбы. Желаю вам быстрой лыжни, попутного ветра и пусть победит сильнейший! – напутствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Островной регион принимает этап Спартакиады учащихся не в первый раз. До этого всероссийские соревнования проходили здесь в 2022 году.

- Отрадно, что наш комплекс выбирают местом проведения спартакиады. Для нас это серьёзный вызов и практика, которые дают опыт в организации таких масштабных соревнований. Как раз впереди нас ожидают Зимние Российско-китайские игры, которые пройдут в начале 2025 года в Южно-Сахалинске. Их проведение соответствует поручению президента РФ Владимира Путина – на Международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава» он заявил о необходимости кратно увеличить количество международных стартов в стране, чтобы защитить интересы спортсменов, - отметил директор СШОР зимних видов спорта, главный судья соревнований Михаил Шамсутдинов.

В первый день стартов лыжники выступали в гонках классическим стилем. Девушки бежали 10 км, юноши – 15 км.

По итогам соревнований победителями стали сахалинец Сергей Нечипоренко с результатом 46:41,9 секунды и Инна Рыбкина из Якутии (33:14,6 сек).

- На Сахалине я уже в третий раз, так что можно сказать, что к местной трассе уже привыкла. Сегодня снег классный, лыжи ехали очень хорошо, но бежалось тяжело – много сил ушло на два затяжных подъёма. Несмотря на это, своим временем очень довольна, - поделилась эмоциями Инна.

Вторые места заняли хабаровчане Артур Никитин (46:46,0) и Камилла Мокшанова (34:23,1). Тройки лидеров замкнули Александр Сунтуфий из Хабаровска (46:53,6) и представительница Бурятии Лидия Федотова (35:52,9).

Спартакиада продолжится завтра. Спортсменов ожидает спринт свободным стилем. Начало в 11:00.