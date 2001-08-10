Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дивизиональный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» прошёл в Поронайске. За путевки на региональный финал боролись 9 команд юношей и девушек из образовательных учреждений Охинского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Макаровского, Поронайского, Томаринского и Углегорского районов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Команды юношей были разделены на два дивизиона: «Север» и «Запад». Среди баскетбольных команд девушек призовые места разыграли только в дивизионе «Север».

Баскетболисты школы №6 из Александровск-Сахалинского не испытали никаких проблем в дивизионе «Север». Они уверено переиграли команды СОШ из Адо-Тымово и СОШ №7 из Охи.

Интересней ситуация сложилась у юношей «Запада» и девушек «Севера». В этих дивизионах команды по разу выиграли друг у друга и набрали одинаковое количество очков. Поэтому судьбу медалей решила разница забитых и пропущенных мячей.

Первую строчку «Запада» занял коллектив СОШ «СИНТЕЗ» из Шахтерска, второе место у ребят из Макарова, замкнули тройку призеров баскетболисты СОШ №2 из Поронайска.

Среди девушек дивизиона «Север» золотые медали выиграли спортсмены школы №5 из Охи, серебряные награды у СОШ №2 из Поронайска, бронза досталась школьной команде «СИНТЕЗ» из Шахтерска.

Победители турнира отправятся на региональный этап соревнований, который пройдет в Южно-Сахалинске 9 и 10 февраля. К ним присоединятся команды-победительницы из дивизионов «Центр» и «Юг».

Финал Дальневосточного федерального округа школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» состоится в Южно-Сахалинске на базе учебно-тренировочного центра «Восток» с 14 по 17 марта. Участие в нём примут лучшие школьные баскетбольные команды из всех субъектов ДФО.