Сахалинские хоккеисты станут на шаг ближе к финалу первенства Москвы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда «Кристалл-Сахалин» продолжает выступление на первенстве Москвы по хоккею среди юниоров U18. Первый этап наши хоккеисты завершили на четвертом месте, и провели семь победных матчей, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

В 2024 году «Кристалл-Сахалин» начнет борьбу с одной восьмой финала. Ближайшие два матча спортсмены проведут с «Армадой» из Одинцово. Наши соперники по итогам первого этапа расположились на пятом месте турнирной таблицы в группе «А». Команды еще не встречались друг с другом в рамках московского первенства.

Первая встреча с «Армадой» состоится 17 января в 21:00. Время указано сахалинское.

Все игры с участием «Кристалл-Сахалина» можно смотреть в прямом эфире на канале «Fhmoscow plus» в YouTube.