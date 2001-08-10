Сахалинские хоккеисты станут на шаг ближе к финалу первенства Москвы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Команда «Кристалл-Сахалин» продолжает выступление на первенстве Москвы по хоккею среди юниоров U18. Первый этап наши хоккеисты завершили на четвертом месте, и провели семь победных матчей, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
В 2024 году «Кристалл-Сахалин» начнет борьбу с одной восьмой финала. Ближайшие два матча спортсмены проведут с «Армадой» из Одинцово. Наши соперники по итогам первого этапа расположились на пятом месте турнирной таблицы в группе «А». Команды еще не встречались друг с другом в рамках московского первенства.
Первая встреча с «Армадой» состоится 17 января в 21:00. Время указано сахалинское.
Все игры с участием «Кристалл-Сахалина» можно смотреть в прямом эфире на канале «Fhmoscow plus» в YouTube.
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