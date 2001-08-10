Сахалинские биатлонисты разыграли медали регионального первенства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошло первенство Сахалинской области по биатлону. В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов в возрасте от 9 до 19 лет из Томаринского, Анивского районов и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Первенство проходило в течение двух дней. В первый биатлонисты соревновались в гонке на 1500, 4000, 4800, 5000, 6000, 7500, 10000 метров.

Лучшие результаты показали Артем Иванов, Дарина Волгина, Иван Беляков, Анна Яцкевич, Муслим Умаров, Милана Байрашева, Андрей Панин, Илона Васильченко, Егор Потапов, Полина Торопова.

Далее спортсмены состязались в спринте на 1,5, 3, 3,6, 4,5, 6 км.

Победителями стали Артем Иванов, Виктория Антошина, Иван Беляков, Анна Яцкевич, Данил Кобелев, Глеб То, Милана Тумашевская, Данил Кравцунов, Илона Васильченко, Егор Потапов и Полина Торопова.