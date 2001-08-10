Сахалинские спортсмены состязались в плавательном марафоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел 3 этап «Сахалинского плавательного марафона» в дисциплине «супер-спринт». Участники состязались в заплывах на 300 метров, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Старты проходили в семи возрастных категориях от 18 до 60 лет и старше, а также в отдельной группе среди пловцов, имеющих специальную подготовку по спортивной дисциплине «Плавание» - категории «PRO».

По результатам заплывов лучшее время среди женщин показали Нина Казимирова (04:59,70 секунды, PRO), Мария Винник (07:41,60, 18-39 лет), Светлана Власенко (05:25,40, 40-49 лет), Ольга Овсянникова (04:54,00, 50+).

Среди мужчин первыми стали Игорь Беланов (03:38,00, 18-39 лет), Руслан Гизатулин (05:09,00, 40-49 лет), Павел Дворецкий (04:52,50, 50-59 лет), Игорь Михалёв (05:31,91, 60+).

«Сахалинский плавательный марафон» стартовал в ноябре 2023 года. Тогда спортсмены плыли стометровку. С каждым этапом дистанция будет увеличиваться. На финальных заплывах в апреле участники преодолеют 800 метров.