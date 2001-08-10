Сахалинские легкоатлеты завоевали 13 медалей первенства ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соревнования прошли в Хабаровске и собрали более 300 спортсменов из восьми регионов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
По завершении стартов в копилке областной сборной оказались 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды.
По итогам состязаний в возрастной категории «юниоры и юниорки до 23 лет» золотые медали взяли Алиса Платонова в беге на 400 м (результат 56,86 секунды), Святослав Сайко в беге на 60 м с барьерами (9,07 сек) и Дмитрий Зимин в толкании ядра (11,96 метра). Владислав Трегубов стал вторым в беге на 200 м (23,93 сек). Алиса Платонова стала третьей в беге на 200 м (25,62 сек).
Команда в составе Егора Звягинцева, Кирилла Кожухова Святослава Сайко и Владислава Трегубова заработала серебро в эстафетном беге 4х200 м.
В возрастной группе «юноши и девушки до 18 лет» золото взяла Алиса Митрофанова в беге на 400 метров (1:00,3 сек). Вторые места заняли Елизавета Иванченко в беге на 2000 м с препятствиями (7:42,31 сек), Алексей Жиров в беге на 60 м (7,2 сек), Михаил Кожаров в беге на 200 м (23,84 сек) и Алиса Митрофанова в беге на 200 м (27,34 сек).
В эстафетном беге 4х200 м команда в составе Алексея Жирова, Ильи Халина, Максима Туренко и Михаила Кожинова стали первыми, а Кристина Лещина, Алиса Митрофанова, Валерия Чернова и Анна Струкова завоевали бронзу.
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