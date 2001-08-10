Сахалинские борцы впервые примут участие в тренировочных сборах в Дагестане
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалин для передачи спортивного опыта прибыл главный тренер молодёжной сборной команды северо-кавказской республики Джамал Алиев. Под его руководством в стенах СШОР по греко-римской борьбе проходят первые общеобластные сборы по спортивной борьбе. Участие в них принимают более 150 спортсменов в возрасте от 12 лет и старше из областного центра и районов островного региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Мы очень рады посетить ваш регион, поделиться опытом с вашими ребятами и тренерами. Пропаганда здорового образа жизни и подобные мероприятия просто необходимы для подрастающего поколения. Уверен, такое сотрудничество принесёт плоды, ещё пару лет – и у вас появятся чемпионы не только всероссийских, но и международных соревнований по борьбе, - отметил Джамал Алиев.
Одну из тренировок посетил первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.
- Дагестан – это по-настоящему «борцовская» республика, заслуги ваших спортсменов известны далеко за пределами России. Огромное спасибо, что приехали, делитесь опытом. Такое сотрудничество поможет нашим ребятам совершенствовать своё мастерство и скорее становиться профессиональными спортсменами. В свою очередь, мы вместе с министром спорта Сахалинской области Артёмом Подшиваловым проработаем вопрос отправки делегации сахалинских борцов в Дагестан этим летом для обмена опытом, - рассказал Сергей Байдаков.
Тренировочные сборы проходят в преддверии первенства Сахалинской области, которое состоится 13 и 14 января. По его итогам будет сформирована сборная команда, которая отправится защищать честь островного региона на первенстве ДФО в Хабаровск.
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