Сахалинский минспорт запускает розыгрыш среди самых активных зрителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные министерство спорта и центр спортивной подготовки запускают конкурс-квест «Активный зритель». Чтобы стать обладателями призов, сахалинцам предстоит посетить пять крупных январских мероприятий, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Так, зрителям будет необходимо найти и отсканировать QR-коды на следующих соревнованиях: первенство Дальневосточного федерального округа 2 этап XII Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам, первенство ДФО по художественной гимнастике, чемпионат и первенство ДФО по сноуборду, Всероссийский день снега и чемпионат ДФО по настольному теннису.

С помощью QR-кода зритель сможет зарегистрироваться для участия и заполнить анкету. Для каждого спортивного события организаторы подготовят уникальные ссылки.

Ознакомиться с местами и временем проведения соревнований можно в таблице.