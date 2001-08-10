Сахалинские хоккеисты начинают борьбу во втором туре Юниорской хоккейной лиги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В предстоящие выходные лед спортшколы «Кристалл» в Южно-Сахалинске примет матчи первенства Юниорской хоккейной лиги. 13 и 14 января команда «Кристалл» встретится на домашней арене с «Адмиралом» из Владивостока, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
Предстоящие встречи пройдут в рамках второго этапа ЮХЛ. Соперниками сахалинцев в предстоящем туре станут шесть команд, это «Смена» из Северска, «Сокол» из Красноярска, «ЦЗВС» из Новосибирска, «Алтай» из Барнаула, а также уже знакомые «Кристаллу» владивостокский «Адмирал» и «Ермак» из Ангарска.
Матчи с «Адмиралом» состоятся на льду арены спортшколы «Кристалл» 13 и 14 января в 12:00. Болельщиков приглашают поддержать сахалинских хоккеистов. Вход свободный.
За ходом встреч можно будет также наблюдать в прямой трансляции на канале «Спортивный Сахалин» в YouTube.
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