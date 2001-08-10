Более шести тысяч сахалинцев встретили Новый год по-спортивному
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области начали 2024 год с занятий спортом. В течение зимних каникул во всех районах островного региона провели 110 спортивных и физкультурных мероприятий, к которым присоединились более 6000 человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Самыми популярными спортивными событиями стали традиционная лыжная «Ночная гонка – 2024» в Долинске, «Рождественская гонка» в Анивском районе и «Декада спорта и здоровья» в Южно-Сахалинске.
В рамках мероприятий Декады участники проверили свои силы в легкоатлетическом кроссе на 1000 и 2000 метров, командной эстафете с керлингом, а также снежной битве по правилам спортивного пейнтбола.
Занятия спортом - это возможность для самореализации, для нового качества жизни каждого человека. В 2023 году Президент России Владимир Путин, проводя собрание с членами правительства, заявил о необходимости расширять популяризацию спорта и физической культуры в стране, несмотря на уже хорошие показатели.
Отметим, что с каждым годом количество сахалинцев, выбирающих спорт на новогодних каникулах, неуклонно растет. В 2022 их число составляло около 4400, в 2023 – более 5200 человек.
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