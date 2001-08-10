На Сахалине определили сильнейших лыжников в классике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заключительный день чемпионата и первенства Сахалинской области по лыжным гонкам на призы «Дружбы» завершился в Южно-Сахалинске. На трассах лыже-биатлонного комплекса «Триумф» спортсмены состязались в классическом стиле. Участие в соревнованиях приняли 121 лыжник из нескольких районов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Гонка классическим стилем завершила четырехдневный марафон островных первенства чемпионата. Дистанций было три – 5 км, 10 км и 15 км, в зависимости от возраста участника. Приятно, что многие фавориты доказали свой статус одних из лучших лыжников региона. С нетерпением ждём новых молодых звезд лыжных гонок, - рассказал судья соревнований Дамир Ишкинин.

Состязания проходили в трех возрастных группах. В группе 2008-2009 г.р. спортсмены бились за путевку на первенство России. Лыжники возрастной группы 2006-2007 г.р. боролись за шанс попасть на дальневосточные соревнования. В третьей возрастной группе принимали участие девушки и юноши 2005 г.р. и старше.

По итогам гонок среди юношей младшей возрастной группы первым стал Ростислав Коваль, на втором месте расположился Дмитрий Глазунов (оба из Южно-Сахалинска), третье место у Максима Стрельченко из Охи. Среди девушек золотую медаль завоевала Виолетта Щербакова из Южно-Сахалинска.

- Достаточно сложная гонка для меня. Много крутых подъемов, сильный мороз, да и соперницы были серьезные. Рада, что удалось преодолеть себя и показать лучший результат на трассе, - сказала Виолетта.

Серебряная награда досталась Карине Поважнюк, бронза у Светозары Улитиной.

В возрастной группе 2006-2007 г.р. среди юношей первое место занял Илья Толстяков из Южно-Сахалинска, Александр Капырин из Поронайска стал вторым, третье место досталось Алексею Мацко из Охи. У девушек весь пьедестал заняли представительницы Южно-Сахалинска. Лучшей стала Ярослава Улитина, на втором месте оказалась Варвара Белькова, тройку призеров замкнула Милана Ерашова.

В старшей возрастной группе среди мужчин южно-сахалинец Иван Деревцов показал лучшее время, второе место завоевал Иван Кустов из Ноглик, третье место у Максима Косарева из областного центра.

- Собой сегодня очень доволен. Это была лучшая классическая гонка за всю мою карьеру. Не помешал даже мороз. С первых минут постарался в высоком темпе проходить дистанцию, что, думаю, и помогло завоевать серебряную медаль, - поделился своими эмоциями Иван Кустов.

Среди женщин 2005 г.р. и старше Ульяна Николова завоевала золотую награду турнира, Вероника Дробитько взяла серебро, бронза у Марии Анферовой (все из Южно-Сахалинска).