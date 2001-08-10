На Сахалине впервые выявили лучших велосипедистов в формате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Рождественская велогонка" в формате "индор" прошла в Южно-Сахалинске. Мероприятие организовано островной федерацией триатлона при поддержке спортивного комплекса "Гидрострой". Участниками состязаний стали 30 спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Эти соревнования впервые проходят на Сахалине. Они служат для того, чтобы разнообразить досуг спортсменам-любителям и помочь им даже зимой оставаться на пике формы. Надеемся, что индор-гонка станет традиционной на острове, - отметили организаторы.

Велогонка проходила на высокотехнологичных тренажёрах, который устанавливается вместо заднего колеса велосипеда. Участники должны были преодолеть на виртуальной трассе 20 км.

По результатам всех заездов первые места в своих возрастных категориях заняли Ольга Овсянникова, Наталья Скворцова, Максим Юрачковский, Руслан Гизатулин, Артур Агасьян и Виктор Красиков.

В абсолютном зачёте победу праздновали Наталья Львова и Евгений Валиев.