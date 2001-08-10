На Сахалине определили лучших спринтеров в лыжных гонках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на призы «Дружбы» проходит в Южно-Сахалинске. Спортсмены 2008-2009 г.р. состязались в спринте на трассе лыже-биатлонного комплекса «Триумф». Участие в гонках приняли более 60 лыжников из нескольких районов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Сегодня участники турнира преодолевают спринтерскую дистанцию 1,4 км в классическом стиле. Соревнования проходят третий день, поэтому спортсменам не так просто даётся прохождение трассы. Лыжники, показавшие лучшее время буду представлять Сахалинскую область на дальневосточных соревнованиях. Отмечу, что в первенстве вне зачёта участие принимают представители Алдана и Магадана, у которых на острове проходят тренировочные сборы, - рассказал директор региональной спортшколы зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.

Турнир состоял из ¼ финала, полуфинала и финальной гонки. По итогам выступления лыжников места распределились следующим образом.

Среди юношей первое место занял Дмитрий Глазунов из Южно-Сахалинска

- Для меня это долгожданная победа на областном уровне. Эмоции просто зашкаливают, было очень важно добиться успеха. Благодарю своих тренеров за нашу упорную работу. Но отдыхать некогда, нужно готовиться к дальневосточным стартам, - поделился эмоциями на финише Дмитрий Глазунов.

На втором месте расположился южно-сахалинец Ростислав Коваль, третье место у Дмитрия Шубнова из Охи.

Среди девушек весь пьедестал заняли лыжницы из областного центра. Золото соревнований завоевала Дарья Будникова, серебро досталось Карине Поважнюк, бронзовая медаль у Виолетты Щербаковой.