Сахалинцы сразились в весёлых стартах на Декаде спорта и здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Любители активного образа жизни всех возрастов в составе девяти команд собрались на стадионе «Космос» городского парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина, чтобы проверить свои силы в весёлых стартах, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Отрадно видеть здесь такое количество приверженцев здорового образа жизни. Что особенно приятно – многие из вас участвовали и в первом этапе Декады – «Новогоднем забеге». Это говорит о том, что жители нашего региона выбирают активный отдых даже во время длительных праздничных выходных дней. Уверен, сегодняшние старты подарят вам море положительных эмоций. Желаю вам удачи и хорошего настроения! – напутствовал министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.

Участников физкультурного мероприятия ожидали две дисциплины: кёрлинг и эстафеты. Победителей определяли по сумме результатов, показанных в обоих этапах состязаний.

- 2024 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. В связи с этим мы решили обновить нашу Декаду спорта и здоровья и сделать упор на командные соревнования, в которых могут принять участие все желающие – дети со своими родителями, бабушками и дедушками, друзья или коллеги, - отметил начальник отдела физкультурных и спортивных мероприятий центра спортивной подготовки Сахалинской области Никита Гриник.

По итогам стартов победу одержала команда «Цыплята».

- Это было очень увлекательное мероприятие. Очень хорошо, что у нас проводятся такие состязания, где можно принять участие всей семьёй или с друзьями, провести время весело и зарядиться положительными эмоциями. Изначально мы хотели просто прийти посмотреть, но в итоге зарегистрировались, поучаствовали и победили, - поделилась эмоциями участница команды-победителя Марина Чим.

Второе место занял «Айсберг». Тройку лидеров замкнули «Дикие котики».