В Южно-Сахалинске пройдет праздничная пробежка в первый день нового года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках еженедельных стартов «5 вёрст» пройдет новогодняя пробежка в Южно-Сахалинске 1 января. Местом сбора традиционно станет площадку у кафе «Мама кофе» в городском парке им. Ю. Гагарина, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Всем желающим организаторы предлагают пробежать или пройти 5 км любым комфортным темпом и дать самому себе символическое обещание на предстоящий год. Например: «Обещаю сдать сессию на отлично», «Обещаю свозить жену на море» или «Обещаю привести всю семью на 5 вёрст»! Участники напишут свои обещание на специальном номере и прикрепят его себе на одежду перед пробежкой.

Принять участие в новогоднем старте «5 вёрст» очень легко – необходимо зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, сохранить полученный QR-код и прийти с ним в субботу на место старта. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта — дополнительно регистрироваться не нужно.

- Первое января «Забеги обещаний» пройдут по всей России. Это не просто соревнования, а возможность вдохновиться на новые свершения и достижения, - рассказывают организаторы пробежки.

Для тех, кто не уверен в своих силах, будет дополнительная дистанция – 2024 м. Однако, фиксации времени на укороченной дистанции не будет и в протокол попадут только те, кто финиширует на дистанции 5 км.

Важно: время старта 1 января – в 11 часов. Но лучше прийти на полчаса раньше, чтобы переодеться, получить номер и написать на нём обещание, а также немного размяться.