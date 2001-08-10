Южно-Сахалинский тренер получил высшую награду Олимпийского комитета России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Ци Ин Бок (Виктор Васильевич) получил высшую награду Олимпийского комитета России – почетный знак «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России». Церемония вручения состоялась в спортивной школе по греко-римской борьбе Олимпийского резерва, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В награждении принял участие вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев. От имени главы города он выразил признательность тренеру за вклад в развитие спорта в областном центре.
– Эта награда – признание вашего труда. Таких знаков отличия в Сахалинской области удостоены всего три человека. Мы чествуем вас сегодня, как человека, сделавшего многое для нашего города и страны! Вы 37 лет в профессии и продолжаете воспитывать спортсменов, отдавая свою душу и внимание, вдохновляете их на достижение высоких целей. Как наставник, формируете характер и влияете на выбор жизненного пути. Благодарю вас за вклад в развитие греко-римской борьбы в Южно-Сахалинске, большую работу по популяризации этого вида спорта. Убежден, что вы продолжите прославлять наш муниципалитет и взращивать новых чемпионов.
В чествовании тренера-преподавателя также принял участие директор спортивной школы по греко-римской борьбе Владислав Глухов.
Отметим, Виктор Васильевич работает в спортивной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе с 1986 года. Является тренером высшей категории, судьей первой квалификации. Под его руководством более 20 спортсменов стали мастерами спорта страны и более 30 - кандидатами в мастера спорта России. За четыре десятилетия наставник открыл не мало талантливых спортсменов. Сегодня он тренирует юных борцов в филиале школы в Ново-Александровске.
– Я работаю не для наград, а стремлюсь воспитывать детей настоящими гражданами России. Единицы становятся чемпионами и мастерами спорта. Считаю, что у меня были профессиональные успехи. Например, мой воспитанник Валентин Карташов стал чемпионом России. Евгений Резницкий в 2006 году был вторым среди юношей на состязаниях в Самаре, в 2015 году Рустам Дудлин получил звание чемпиона страны во Владимире. Все они вошли в сборную России, и я доволен. Сегодня я продолжаю готовить других ребят. Считаю, что главное качество спортсмена – трудолюбие. А для тренера – постоянный анализ собственной работы, - поделился секретами мастерства Ци Ин Бок.
В 2003 году Виктор Васильевич был награжден нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта». Его профессиональные успехи неоднократно отмечались почетными грамотами и благодарственными письмами областного министерства спорта, департамента по физической культуре и спорту Южно-Сахалинска.
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