Тихоокеанское
информационное агентство
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12:28, | Новости спорта Сахалина и Курил

Все участники "Декады спорта" в Сахалинской области станут обладателями ценных призов

Все участники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для участников «Декады спорта – 2024» подготовили подарки, вне зависимости от результата соревнований. Так, все зарегистрированные и пришедшие на мероприятие получат памятные призы с символикой события, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

5, 6 и 7 января жителей островного региона будут ожидать легкоатлетический кросс «Новогодний забег», «Весёлые старты» с керлингом и соревнования по игре в снежки «Снежная лавина».

Получить подробную информацию и подать заявку на участие можно по ссылке.

«Декада спорта» проходит в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

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