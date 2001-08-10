Все участники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для участников «Декады спорта – 2024» подготовили подарки, вне зависимости от результата соревнований. Так, все зарегистрированные и пришедшие на мероприятие получат памятные призы с символикой события, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

5, 6 и 7 января жителей островного региона будут ожидать легкоатлетический кросс «Новогодний забег», «Весёлые старты» с керлингом и соревнования по игре в снежки «Снежная лавина».

Получить подробную информацию и подать заявку на участие можно по ссылке.

«Декада спорта» проходит в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.