На Сахалине определили лучших боксёров до 18 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Сахалинской области по боксу "Сахалинские надежды" на Кубок Аветиса Агриева завершилось в Южно-Сахалинске. Турнир проходил в зале бокса в здании "Кристалл-2". Участниками традиционных соревнований стали 84 боксёра от 10 до 18 лет из практически всех районов области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Подрастает достойное поколение юных сахалинцев, занимающихся боксом. Уровень подготовки с каждым годом радует. Поэтому и общее впечатление от боёв на достаточно высоком уровне. Даже самые юные боксёры демонстрируют на ринге бескомпромиссную борьбу и технику. Для меня самое интересное – это увидеть, что интересного подготовят тренеры со своими воспитанниками. Ведь все друг друга хорошо знают. Каждый наставник знаком со стилем другого, поэтому удивить – это один из залогов успеха, - отметил судья первой категории Артур Фаустов.

По итогам соревнования места распределились следующим образом.

Среди мальчиков 2012-2013 г.р. первые места заняли Иван Кандауров, Степан Перфильев, Семен Шибалкин, Дмитрий Журавлёв, Денис Стародубцев, Рафаэль Мирзалиев, Александр Пак, Станислав Растеряев и Юрий Половинко.

У юношей возрастной группы 2010-2011 г.р. в своих весовых категориях лучшими стали Данил Заяц, Мирослав Демичев, Михаил Долгов, Ярослав Решетников, Виктор Динмухаметов, Никита Уткин, Дмитрий Дьяков, Умар Курбанов, Артём Кан, Хасбулат Умаров, Богдан Засимов, Дмитрий Митрошкин, Артём Степанов, Руслан Быков и Роман Попов.

В возрастной группе 2008-2009 г.р. среди юношей золотые медали турнира завоевали Денис Васильев, Амир Гиёсов, Владислав Миронов, Айдин Абасбеков, Алексей Джаспенов, Станислав Архипов, Аврам Лебедев, Андрей Труфанов, Егор Стёпкин, Данил Базулук, Кирилл Березовский, Тимофей Семёнов, Сергей Васильев, Нуриддин Абдулаев и Даниил Слепухин.

Среди юниоров старшей возрастной группы 2006-2007 г.р. победу в турнире праздновали Дмитрий Долгорукий, Антон Салатинский, Данияр Агаев и Сергей Шатунов.

Среди девочек первые места завоевали Вероника Пен, Малика Раимбердиева, Лейла Раимбердиева, Анастасия Дементьева, Алина Гречко, Светлана Амирхонян и Юлия Мочалова.

Также организаторы отметили индивидуальными наградами участников соревнований.

Лучшим боксёром турнира был признал Амир Гиёсов. За волю к победе награждён Богдан Ни. Приз за лучшую технику и тактику ведения боя получил Артём Кан. Лучшим тренером назван Салават Лавров. Самый зрелищный поединок провели Михаил Потапов и Айдин Абасбеков.