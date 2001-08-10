Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2023
Сейчас 00:06
91,94|101,29|66,91
27 декабря и. о. руководителя сахалинского следственного управления проведет личный прием жителей Охинского района
12:45, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские горнолыжники стал лучшими на Кубке России

Сахалинские горнолыжники стал лучшими на Кубке России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Москве прошли первые в сезоне командные соревнования по горнолыжному спорту – Кубок России. Сахалинскую область представляли Анна Шухова, Юрий Другов, Рината и Артем Кашинцевы, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

По результатам соревнований островные горнолыжники сделали сахалинской школе по горнолыжному спорту и сноуборду прекрасный подарок на 60-летие, завоевав заслуженное золото в напряженной борьбе. Серебро на Кубке завоевала Калужская область, бронза у представителей Ленинградской области.

Комментарии - 1

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?