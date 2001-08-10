Юные сахалинские хоккеисты сразились в предновогоднем турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по хоккею объединили самых юных воспитанников отделения хоккея спортшколы «Кристалл» из Южно-Сахалинска 22 и 23 декабря. В этом году турнир посвятили дню Отечественного хоккея, который отмечается в нашей стране 22 декабря, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

В течение двух дней спортсмены 2016-2017 годов рождения боролись за награды турнира. Сейчас ребятам по 7-8 лет, большинство из них хоккеем занимается около трех лет. Меньше всего опыта у спортсменов 2017 года рождения.

Для маленьких хоккеистов эти соревнования стали заключительными в уходящем году и подарили бесценный игровой опыт и практику.

- Проведение таких турниров между нашими спортсменами помогает развить технические навыки владения клюшкой, кроме того, соревновательный дух всегда идет на пользу ребятам, – отмечают в «Кристалле».

Всех участников наградили сертификатами, а победителям вручили медали и грамоты. Судьи отметили также вратарей специальными призами. Именно голкиперы получили максимальное количество опыта на данном турнире, играя за все команды.