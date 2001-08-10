Тихоокеанское
информационное агентство
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10:27, | Новости спорта Сахалина и Курил

Юные сахалинцы сразились в "Тот еще" новогодний квиз

Юные сахалинцы сразились в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча прошла 22 декабря. Ее участниками стали около 40 школьников и студентов. Основные темы заданий касались кино- и мультфильмов, популярных мемов и музыкальных композиций, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Всего в квизе участвовали 6 команд от трех до десяти человек в каждой. Ребятам предлагалось разгадать загадки зашифрованных картинок, ответить на вопросы в формате викторины, а также угадать мелодию с первых нот.

За правильные ответы командам начислялся один балл. Победителем, набравшим наиболее количество очков, стала команда имени «Крокодила Гены».

Все участники получили памятные подарки и вкусные призы от партнеров библиотеки.

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