Юные сахалинцы сразились в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча прошла 22 декабря. Ее участниками стали около 40 школьников и студентов. Основные темы заданий касались кино- и мультфильмов, популярных мемов и музыкальных композиций, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Всего в квизе участвовали 6 команд от трех до десяти человек в каждой. Ребятам предлагалось разгадать загадки зашифрованных картинок, ответить на вопросы в формате викторины, а также угадать мелодию с первых нот.

За правильные ответы командам начислялся один балл. Победителем, набравшим наиболее количество очков, стала команда имени «Крокодила Гены».

Все участники получили памятные подарки и вкусные призы от партнеров библиотеки.