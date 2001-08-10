Сахалинские хоккеисты уступили лидерам первенства Москвы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Игроки "Кристалл-Сахалина" продолжают выступление на московском первенстве по хоккею среди юниоров U18. За плечами наших хоккеистов шесть победных матчей и текущее четвертое место в турнирной таблице, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Прошедший матч с командой «ЦСКА» из Москвы не принес нашей команде заветную победу – соперники обыграли сахалинцев, и укрепились на первом месте турнирной таблицы соревнований.

Несмотря на финальное поражение, наши хоккеисты открыли счет матча, забив шайбу в ворота москвичей на восьмой минуте первого периода. Автором гола стал нападающий «Кристалл-Сахалина» Вадим Ильин. «ЦСКА» сравняли счет во втором отрезке матча, и в заключительном периоде нападающий команды соперников Артем Постовой за пять минут до окончания встречи поставил точку в этом противостоянии. В результате 1:3 с преимуществом «ЦСКА».

Впереди наших хоккеистов ждет заключительная встреча в уходящем году на первенстве Москвы. В 2024 году команды ждет розыгрыш за призовые места. Ближайшую игру сахалинцы проведут с московским «Металлургом», который замыкает турнирную таблицу первенства. Матч состоится 25 декабря. Время начала будет сообщено позже.

Все матчи с участием «Кристалл-Сахалина» можно смотреть в прямом эфире на канале «Fhmoscow plus» в YouTube.