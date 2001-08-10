В сахалинском минспорте чествовали победителей и призёров велобаттла между Калининградом и Сахалином

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин и автор проекта «Велостимул» Василий Вишневский вручили награды победителям и призёрам велосипедного баттла между Калининградомй и Сахалином. 262 велосипедиста приняли участие в соревнованиях, которые были приурочены ко Дню физкультурника. Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- От лица регионального министерства спорта поздравляю вас с заслуженными призовыми местами. Вы показали достойные результаты. Благодаря вам мы до последнего дня навязывали борьбу команде Калининградской области. В общем зачете победить не удалось, но уверен, в следующий раз сахалинские велосипедисты добьются большего успеха, - отметил Станислав Тюрин

От Сахалинской области в тройки лидеров попали шесть спортсменов. Они были награждены благодарственными письмами островного минспорта. Артур Мирзоян в категории «Неофиты» завоевал золото соревнований, Алексей Каменев забрал серебро. В «Микромобильности» они поменялись местами – первое место занял Алексей, на втором месте расположился Артур. В категории «Велотуризм» Алёна Валиева и Елена Бурикова заняли второе и третье место соответственно. Второе место в категории «Город+» занял Артур Иваньков. Наталья Скворцова получила серебро в категории «Велоспорт», преодолев 425 км.