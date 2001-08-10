Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2023
Сейчас 17:06
90,09|98,58|66,91
В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
12:10, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка Софья Тузова завоевала две медали всероссийских соревнований

Сахалинка Софья Тузова завоевала две медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островная спортсменка Софья Тузова завоевала золото и серебро всероссийских детско-юношеских соревнований по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания прошли в Ханты-Мансийске и собрали 30 спортсменов, представляющих республики Алтай и Удмуртия, Камчатский, Красноярский края, Ханты-Мансийский автономный округ, Воронежскую, Мурманскую, Челябинскую, Сахалинскую области, Москву и Санкт-Петербург.

Воспитанница тренера Галины Первушиной Софья Тузова стала обладательницей золотой медали в слаломе и серебряной – в слалом-гиганте. Сахалинская горнолыжница впервые принимала участие во всероссийских соревнованиях.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?