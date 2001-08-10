Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2023
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15:42, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские саватисты привезли 8 медалей всероссийских соревнований

Сахалинские саватисты привезли 8 медалей всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали 8 медалей Кубка России и всероссийского турнира "Серебряная перчатка" по савату, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге и собрали более 300 участников из 18 регионов России.

По итогам состязаний островные саватисты заработали 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Тимофей Исаев взял золото Кубка России в весовой категории «до 80 кг». Серебро в абсолютной весовой категории завоевал Шамиль Шамсутдинов, а в группе «до 75 кг» - Владимир Хе.

Сергей Леонов, Тимофей Дудко, Ярослав Дудкин и Степан Решетов в своих категориях стали обладателями наград высшей пробы турнира «Серебряная перчатка». Обладательницей бронзовой медали стала Кристина Варежникова.

- Команда показала отличный результат. Тем не менее нам есть, над чем поработать. Сейчас будем делать упор на подготовку к чемпионату России, который пройдёт весной 2024 года в Санкт-Петербурге, - отметил президент сахалинской федерации савата Александр Ермоленко.

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