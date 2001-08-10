Сахалинские спортивные проекты могут получить миллион рублей от конкурса "Ты в игре"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открыт прием заявок для участия в четвертом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Победители в каждой из основных номинаций конкурса получат 300 000 рублей на развитие своих проектов. А лучший проект сезона – гран-при размером 1 000 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
За три года существования к конкурсу присоединились более 11 тысяч человек из 89 регионов страны. Зарегистрироваться в нем могут совершеннолетние граждане РФ, а также юрлица, реализующие спортивные проекты.
Поддержка спортивных проектов, направленных на увеличение занимающихся спортом жителей страны, - одна из приоритетных задач федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.
Конкурс «Ты в игре» находит и отмечает яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни. Благодаря участию в конкурсе авторы-энтузиасты могут заявить о себе на всю страну, найти поддержку у партнеров и спонсоров, повысить собственные компетенции и улучшить бизнес-процессы внутри проектов.
В 2022 году сахалинский «Велостимул» стал одним из 25 лучших спортивных проектов России в сфере любительского спорта по итогам крупнейшего в стране конкурса «Ты в игре».
Подать заявку на участие можно на сайте тывигре.рф
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