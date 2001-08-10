Сахалинские хоккеисты провели заключительную серию матчей в уходящем году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшие выходные на льду спортшколы «Кристалл» в Южно-Сахалинске завершились матчи двух соревнований, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.
Первыми на лед вышли участники первенства Юниорской хоккейной лиги среди юниоров до 18 лет. Игроки сахалинского «Кристалла» встретились с «Амуром» из Хабаровска. Наши соперники к моменту встречи возглавили турнирную таблицу, поэтому борьба была довольно напряженная. В первом матче удача была на стороне сахалинцев. До финального свистка счет на табло был равный, но «Кристалл» оформил решающий гол в серии буллитов. Таким образом игра завершилась с преимуществом хозяев площадки – 3:2.
На следующий день гости собрались с силами и напомнили «Кристаллу» о своем лидерстве. Реванш был довольно жестким, «Амур» бомбардировал ворота сахалинцев бескомпромиссно и жестко. В результате в воротах «Кристалла» побывали восемь шайб. «Амур» же не смог отразить только два гола. В результате – 2:8 в пользу команды из Хабаровска.
Следующими на лед 16 и 17 декабря вышли младшие товарищи из «Кристалла», которые борются за лидерство на первенстве Дальнего Востока среди юношей до 17 лет. В матчах с «Форвардом» из Благовещенска все сложилось в пользу наших спортсменов. В первой игре «Кристалл» стал лидером со счетом 5:4. На следующий день разрыв в цифрах снова был небольшим, но сыграл на пользу сахалинцам – 4:3 с преимуществом «Кристалла».
Прошедшие серии матчей стали заключительными в уходящем году для участников Первенств. Положение в турнирной таблице у «Кристалла U18» не изменилось – наши хоккеисты занимают пятую строчку. Игроки «Кристалла 2007» поднялись на третье место рейтинга.
В следующем году розыгрыш главных соревнований сезона для хоккеистов «Кристалла» продолжится. Ближайшие матчи в рамках первенства ДФО с участием наших игроков запланированы на 15 и 16 января с земляками из «Сахалина 2008». Хоккеисты «юниорки» в январе готовятся встретиться с «Ермаком» из Ангарска на домашней арене.
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