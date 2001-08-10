Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2023
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11:17, | Новости спорта Сахалина и Курил

В Сахалинском техникуме сервиса состоялись соревнования по японскому мини-волейболу

В Сахалинском техникуме сервиса состоялись соревнования по японскому мини-волейболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском техникуме сервиса состоялись соревнования по японскому мини-волейболу. В них приняли участие 12 команд, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания проходили одновременно на трех площадках. Для игры используется специальный легкий мяч. Победитель определяется по трем сетам.

Среди юношей лучший результат у команды «Чебурашки» (адаптивная физическая культура), на втором месте группа ПКД-05, на третьем группа 107-а.

Среди девушек победу в соревнованиях одержала группа 104-Б, на втором месте группа ПКД-05, на третьем группа 201.

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