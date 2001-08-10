Сахалинцев приглашают принять участие во всероссийских соревнованиях по спортивному программированию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Многофункциональная соревновательная платформа «Фонкод» запускает Всероссийские соревнования по спортивному программированию в дисциплине «программирование алгоритмическое», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Участниками состязаний могут стать спортсмены в двух возрастных категориях: учащиеся школ и лицеев в возрасте от 14 до 17 лет, а также обучающиеся высших и среднеспециальных учебных заведений, работники отраслевых организаций от 18 лет и старше. Турнир пройдёт в индивидуальном зачёте. Зарегистрироваться можно по ссылке. Призовой фонд мероприятия составит 2 млн рублей.

17 декабря участников ожидает отборочный тур в онлайн-формате по ссылке. Начало в 11:00 по московскому времени (19:00 по сахалинскому).

Финалы состоятся 23 декабря в Москве по адресу: пр-т Вернадского, 86А. По итогам двух туров лучший регион, образовательное учреждение или организация, чьи участники наберут в сумме наибольшее количество баллов, получат комплект оборудования для оснащения секции по спортивному программированию.