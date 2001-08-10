Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2023
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13:18, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают принять участие во всероссийских соревнованиях по спортивному программированию

Сахалинцев приглашают принять участие во всероссийских соревнованиях по спортивному программированию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Многофункциональная соревновательная платформа «Фонкод» запускает Всероссийские соревнования по спортивному программированию в дисциплине «программирование алгоритмическое», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Участниками состязаний могут стать спортсмены в двух возрастных категориях: учащиеся школ и лицеев в возрасте от 14 до 17 лет, а также обучающиеся высших и среднеспециальных учебных заведений, работники отраслевых организаций от 18 лет и старше. Турнир пройдёт в индивидуальном зачёте. Зарегистрироваться можно по ссылке. Призовой фонд мероприятия составит 2 млн рублей.

17 декабря участников ожидает отборочный тур в онлайн-формате по ссылке. Начало в 11:00 по московскому времени (19:00 по сахалинскому).

Финалы состоятся 23 декабря в Москве по адресу: пр-т Вернадского, 86А. По итогам двух туров лучший регион, образовательное учреждение или организация, чьи участники наберут в сумме наибольшее количество баллов, получат комплект оборудования для оснащения секции по спортивному программированию.

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