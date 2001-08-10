Сахалинцев приглашают принять участие во всероссийских соревнованиях по спортивному программированию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Многофункциональная соревновательная платформа «Фонкод» запускает Всероссийские соревнования по спортивному программированию в дисциплине «программирование алгоритмическое», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.
Участниками состязаний могут стать спортсмены в двух возрастных категориях: учащиеся школ и лицеев в возрасте от 14 до 17 лет, а также обучающиеся высших и среднеспециальных учебных заведений, работники отраслевых организаций от 18 лет и старше. Турнир пройдёт в индивидуальном зачёте. Зарегистрироваться можно по ссылке. Призовой фонд мероприятия составит 2 млн рублей.
17 декабря участников ожидает отборочный тур в онлайн-формате по ссылке. Начало в 11:00 по московскому времени (19:00 по сахалинскому).
Финалы состоятся 23 декабря в Москве по адресу: пр-т Вернадского, 86А. По итогам двух туров лучший регион, образовательное учреждение или организация, чьи участники наберут в сумме наибольшее количество баллов, получат комплект оборудования для оснащения секции по спортивному программированию.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:13 11 Декабря В Приморье построят круглогодичный бассейн с морской водой под открытым небом
10:11 8 Декабря Южносахалинцев и гостей города завтра ждут на фестивале "День пельменя"
16:26 8 Декабря Проект обустройства территории по ул. Фабричной в Южно-Сахалинске скорректируют с учетом мнения жителей
14:21 8 Декабря Сахалинцы завоевали пять наград всероссийских соревнований по стрельбе
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?