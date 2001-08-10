Сахалинцы могут проверить свои силы в плавательном марафоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областная федерация триатлона совместно со спортшколой водных видов спорта приглашают всех желающих на «Сахалинский плавательный марафон». Стать его участниками могут спортсмены и любители в возрасте от 18 лет и старше, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Мероприятие пройдет 17 декабря в спортшколе водных видов спорта. Подать заявку можно на сайте, а также лично в день проведения соревнований с 08:00 до 09:00.

Плавательный марафон продлится до апреля 2024 года. С каждым месяцем дистанция будет увеличиваться. Так, 17 декабря сахалинцы испытают себя на 200-метровом отрезке, в январе на дистанции 300 м, в феврале – 400 м, в марте – 600 м, в апреле – 800 м.