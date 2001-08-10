Спортшкола

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивной школе "Кристалл" в Южно-Сахалинске проходит набор детей на отделение кикбоксинга, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Занятия в группах проходят на бюджетной (бесплатной) основе. Тренеры – специалисты с многолетним опытом преподавательской деятельности.

Здесь ждут детей в возрасте от 7 до 10 лет (на момент подачи заявления).

Прием документов осуществляется онлайн по ссылке до 20 декабря текущего года.

Для зачисления в группы будущим кикбоксерам не требуется сдавать нормативы по физической подготовке.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-166.