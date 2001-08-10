Сахалинские хоккеисты обменялись победами с "Адмиралом"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшее воскресенье на льду «Кристалла» в Южно-Сахалинске завершилась серия домашних матчей в рамках первенства Сибири и Дальнего Востока по хоккею среди юниоров до 18 лет. В гости к сахалинскому "Кристаллу" приехал "Адмирал" из Владивостока, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
Эта серия стала ответным визитом наших соперников в текущем сезоне. Сахалинские хоккеисты уже встречались с «Адмиралом». Осенью команды заработали по одной победе (3:5 и 5:4).
В этот раз в первой игре удача была на стороне «Адмирала». Гости взяли хозяев в оборот, и уверенно держали оборону. Островным хоккеистам не удалось одолеть соперников. Итог матча – 5:3 в пользу гостей из Приморья.
На следующий день воспитанникам Александра Скворцова из «Кристалла» удалось взять реванш. Сахалинцы уверенно наверстывали упущенное, и увеличивали разрыв в счете. И в результате хозяева льда реализовали свою цель – 4:1 в пользу «Кристалла».
После матчей с «Адмиралом» положение сахалинской команды не изменилось – «Кристалл» занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует хабаровский «Амур».
Ближайшие игры «Кристалл» вновь проведет в родных стенах. На льду спортшколы «Кристалл» в Южно-Сахалинске наши хоккеисты встретятся с «Амуром». Игры пройдут 16 и 17 декабря.
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