Тихоокеанское
информационное агентство
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15:57, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали чемпионата Дальневосточного федерального округа по рукопашному бо

Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали чемпионата Дальневосточного федерального округа по рукопашному бо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали чемпионата Дальневосточного федерального округа по рукопашному бою, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Хабаровске и собрали более 300 участников из регионов Дальнего Востока.

По итогам состязаний в командном зачёте сборная Сахалинской области стала второй. В личном зачёте золотые медали завоевали Фируз Разокбердиев (весовая категория «57 кг») и Расул Абдылдаев (62 кг). Иван Пикалов (88 кг) взял серебро, а Фариддун Ёкубов (73 кг) – бронзу. Тренер спортсменов Александр Соколюк.

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