Сахалинцы взяли золото всероссийских соревнований по стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские стрелки Анна Бойко и Константин Обоскалов завоевали золотую медаль Всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического оружия памяти Героя Советского Союза, снайпера Т.Н. Барамзиной, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания прошли в Глазове (Удмуртская Республика) и собрали 384 спортсмена из 28 регионов России.

Анна и Константин выступали в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 м среди смешанных пар (упражнение «ВП ПС») и заняли первое место, опередив соперников из Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее на этих же соревнованиях Анна Бойко завоевала золото и бронзу, а Константин Обоскалов два серебра в индивидуальном упражнении «ВП-60» (стрельба из пневматической винтовки стоя, 60 выстрелов).