Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2023
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Сахалинцы завоевали пять наград всероссийских соревнований по стрельбе
16:55, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец Глеб Соловьёв стал спортсменом месяца в октябре

Сахалинец Глеб Соловьёв стал спортсменом месяца в октябре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В министерстве спорта Сахалинской области чествовали победителя регионального конкурса «Спортсмен месяца» за октябрь. Награды был удостоен тай-боксёр Глеб Соловьёв, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В октябре 13-летний спортсмен одержал победу на первенстве мира по тайскому боксу (муайтай). Соревнования прошли в турецком городе Кемер и собрали 1500 сильнейших юных бойцов из 77 стран мира.

Глеб выступал в составе отечественной сборной в абсолютной весовой категории «71+ кг». Его соперниками стали спортсмены из Черногории и Турции, превосходящие сахалинца по весу на 20 кг.

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