Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2023
Сейчас 03:10
92,57|99,81|66,91
Жителям Южно-Сахалинска рассказали о пагубном влиянии курения на организм взрослого и ребенка
14:37, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинки завоевали шесть медалей всероссийских соревнований по чир спорту

Сахалинки завоевали шесть медалей всероссийских соревнований по чир спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по чир спорту «ЧИРМАНИЯ-ПИТЕР» завершились в Санкт-Петербурге. Масштабных соревнования приняли более 1600 участников из 40 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сборная команда Сахалинской области была представлена 17 спортсменами. Они соревновались в дисциплинах «перфоманс».

По итогам выступления сахалинки показали следующие результаты.

В чир джазе в двойках первое место завоевал дуэт Русланы Замотаевой и Алексы Юн, второе место заняли Мария Ершова и София Напольских.

Среди двоек в чир хип-хопе победу праздновал тандем Даниэлы Бояровой и Миланы Терентьевой, второе место у Анастасии Барановой и Милены Зыряновой, Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина стали третьими.

В рамках соревнований состоялся спортивный фестиваль «чирмания-соло», в котором Анна Сидько стала лучшей в дисциплине «чир хип-хоп».

Тренер команды также отметила островные дуэты Алисы Кошкиной и Евы Заболотной (4 место), Алины Асташенко и Арины Лапушко (4 место из 23 двоек), Миланы Ениной и Ангелины Коломоец (7 место из 36 двоек), которые показали достойный результат на всероссийском уровне.

В общем медальном зачёте среди регионов Сахалинская область заняла третье место.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?