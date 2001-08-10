Сахалинки завоевали шесть медалей всероссийских соревнований по чир спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийские соревнования по чир спорту «ЧИРМАНИЯ-ПИТЕР» завершились в Санкт-Петербурге. Масштабных соревнования приняли более 1600 участников из 40 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Сборная команда Сахалинской области была представлена 17 спортсменами. Они соревновались в дисциплинах «перфоманс».
По итогам выступления сахалинки показали следующие результаты.
В чир джазе в двойках первое место завоевал дуэт Русланы Замотаевой и Алексы Юн, второе место заняли Мария Ершова и София Напольских.
Среди двоек в чир хип-хопе победу праздновал тандем Даниэлы Бояровой и Миланы Терентьевой, второе место у Анастасии Барановой и Милены Зыряновой, Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина стали третьими.
В рамках соревнований состоялся спортивный фестиваль «чирмания-соло», в котором Анна Сидько стала лучшей в дисциплине «чир хип-хоп».
Тренер команды также отметила островные дуэты Алисы Кошкиной и Евы Заболотной (4 место), Алины Асташенко и Арины Лапушко (4 место из 23 двоек), Миланы Ениной и Ангелины Коломоец (7 место из 36 двоек), которые показали достойный результат на всероссийском уровне.
В общем медальном зачёте среди регионов Сахалинская область заняла третье место.
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