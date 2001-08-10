Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2023
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12:03, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец взял бронзу всероссийских соревнований по биатлону

Сахалинец взял бронзу всероссийских соревнований по биатлону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Андрей Панин стал обладателем бронзовой награды всероссийских соревнований по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет «Кубок Урала» в Екатеринбурге, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В последний день состязаний прошла гонка преследования на дистанции 10 км. Её участниками стали 55 спортсменов из 10 регионов страны.

По итогам стартов островной биатлонист показал результат 35:52,9 секунды, уступив первое и второе места соперникам из Екатеринбурга. 

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