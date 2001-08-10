Сахалинец взял бронзу всероссийских соревнований по биатлону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Андрей Панин стал обладателем бронзовой награды всероссийских соревнований по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет «Кубок Урала» в Екатеринбурге, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В последний день состязаний прошла гонка преследования на дистанции 10 км. Её участниками стали 55 спортсменов из 10 регионов страны.

По итогам стартов островной биатлонист показал результат 35:52,9 секунды, уступив первое и второе места соперникам из Екатеринбурга.