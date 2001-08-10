Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2023
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16:24, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

В сахалинском минспорте вручили благодарности губернатора за проведение "Крыльев Сахалина"

В сахалинском минспорте вручили благодарности губернатора за проведение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В министерстве спорта Сахалинской области чествовали островитян, внесших вклад в подготовку и проведение фестиваля авиации и музыки «Крылья Сахалина-2023».

Благодарности от главы региона вручил заместитель министра Станислав Тюрин старшему офицеру военно-политического отделения войсковой части 23641, майору Павлу Степанову, исполняющему обязанности командира 68 армейского корпуса, полковнику Андрею Гречке и директору ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» Алексею Швецу.

Благодарственных писем удостоились директор ГБУК «Сахалинский областной центр народного творчества» Виктор Степанов и начальник отдела туризма, формирования турпродукта и продвижения ГБУ «Сахалинский туристический информационный центр» Ивана Сараева.

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