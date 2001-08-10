Сахалинский фигурист стал бронзовым призером на всероссийских соревнованиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 по 3 декабря в Красноярске состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию «Енисейская симфония», рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
Участниками состязаний стали спортсмены из 15 регионов России. Фигуристы разыграли пять комплектов наград в одиночном катании – от юных перворазрядников 9-12 лет до мастеров спорта у женщин. Спортсмены представили короткую и произвольную программы.
Сахалинскую область на этих крупных стартах представили четверо воспитанников отделения фигурного катания спортивной школы «Кристалл».
В результате выступлений Матвей Сендзюк принес в копилку команды бронзовую медаль, и защитил первый спортивный разряд.
– Состязания объединили сильнейших фигуристов страны, поэтому бронза – очень достойный результат для нашего спортсмена, – отметила тренер Матвея Анна Шульга.
Представительницы слабого пола из сахалинской команды не заняли призовых мест, но также выступили неплохо. Так, по программе кандидата в мастера спорта Ульяна Петрищева заняла 13 место. У спортсменки было 25 соперниц. В первом спортивном разряде среди девочек 9-12 лет сахалинки Ксения Плотникова и Алена Пяткина заняли 15-е и 18-е места соответственно. Это тоже середина итоговой таблицы, конкуренцию нашим спортсменкам составили 28 участниц.
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