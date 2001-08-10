Сахалинец стал золотым призером на международном турнире по боксу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 по 4 декабря в Надыме состоялся ХXI традиционный турнир по боксу памяти Владислава Стрижова. Крупные состязания по юношескому боксу в этом году объединили более сотни боксеров, 29 команд, 30 тренеров, 16 судей из девятнадцати регионов России и четырех стран, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

За три соревновательных дня было проведено 90 поединков и разыграно 20 комплектов наград.

Сахалинскую область на турнире представили трое воспитанников спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска. В результате подопечный Александра Якушева – Нуриддин Абдуллаев – успешно дошел до финала и выиграл поединок с соперником из Абхазии, обеспечив себе золотую медаль. Третье место на турнире занял также еще один сахалинец – Амир Гиёсов.

– Ему немного не хватило во втором бою, и с разногласием судей Амир занял третье место, – отметил Александр Якушев.

Тем временем, другая группа сахалинских боксеров отправилась в Хабаровск, где с 4 по 10 декабря пройдет Кубок мэра по боксу. Соревнования в этом году носят статус всероссийских, от спортшколы «Кристалл» в составе сахалинской команды там выступят шесть боксеров.