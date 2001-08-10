Сахалинская яхтсменка Амалия Фёдорова взяла два серебра всероссийских соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская спортсменка Амалия Фёдорова завоевала две серебряные награды всероссийских соревнований по парусному спорту «Черноморская регата», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Состязания прошли в Сочи и собрали 277 спортсменов из Воронежской, Липецкой, Московской, Ростовской, Самарской и Сахалинской областей, Краснодарского и Приморского краёв, Республики Крым, Москвы, Севастополя, Санкт-Петербурга, а также Республики Беларусь.
Амалия выступала в классе «Лазер 4,7» в зачётах «девушки до 16 лет» и «девушки до 18 лет». По итогам соревнований в обоих зачётах островная яхтсменка завоевала серебряные медали.
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