Сахалинские гимнасты прошли подготовку в Новосибирске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение десяти дней в Новосибирске на базе центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного проходили учебно-тренировочные сборы, участниками которых стали спортсмены Сибири и Дальнего Востока, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Сахалинскую область представили двое гимнастов из Южно-Сахалинска, это Ян Брынцев и Максим Тихомиров. Спортсмены занимаются гимнастикой в спортшколе «Кристалл» более четырех лет и уже выступают по программе первого взрослого разряда. На сборах в Новосибирске ребята прошли усиленную подготовку и проработали ошибки выполнения элементов.

– Тренировки проходили под руководством старшего тренера резервной сборной Дмитрия Андреева и тренера по акробатике Михаила Воронина. Наши ребята совершенствовали технику выполнения упражнений на традиционных снарядах, таких как кольца, брусья, перекладина, а также провели большую работу над ошибками, – рассказала «родной» тренер сахалинских спортсменов Ольга Сперанская.

В ближайших планах у островных гимнастов – выступление на первенстве Южно-Сахалинска, которое пройдет в «Кристалле» 16 декабря. На этих соревнованиях ребята продемонстрируют полученные навыки и уровень своего мастерства.