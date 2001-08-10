Сахалинец завоевал два золота на чемпионате Азии в Таиланде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены Рашид Рашидханов, Максим Нуждин, Сергей Пыляев, Александр Киселев, Руслан Гизатулин, Виктор Усов и Михаил Шамсутдинов приняли участие в международной гонке с препятствиями Phuket Spartan Trifecta и Asia Pacific Championship, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерства спорта.

Она проходила в течение двух дней на дистанциях Sprint (5 км с 20 препятствиями), Super (10 км с 25 препятствиями) и Beast (21 км с 30 препятствиями). Конкуренцию островитянам составили более 10 тысяч атлетов из разных стран мира.

По итогам соревнований сахалинец Сергей Пыляев стал золотым призером на дистанциях «Super» и «Beast».

Spartan Race – одна из самых известных в мире серия забегов с препятствиями, они проводятся в более 30 странах. На дистанции атлеты взбираются по канатам, пробираются через грязь, таскают проходят другие непростые испытания.