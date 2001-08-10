Сахалинцы завоевали две медали чемпионата и первенства Европы по мас-рестлингу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены Михаил Русских и Фёдор Абрамов стали обладателями серебряной и бронзовой наград чемпионата и первенства Европы по мас-рестлингу. Соревнования прошли в словацком городе Брезно, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В составе сборной команды России выступали двое островитян, воспитанников тренера поронайской спортшколы Евгения Борозны.
Михаил Русских выступал в абсолютной весовой категории первенства (свыше 80 кг) и смог завоевать бронзовую медаль.
Фёдор Абрамов участвовал чемпионате в категории «мужчины, до 90 кг». Спортсмен одержал верх над девятью спортсменами и пробился в финал, где сразился с представителем Бразилии. По итогам встречи сахалинец уступил победу со счётом 1:2 и стал обладателем серебряной медали.
Президент федерации мас-рестлинга Сахалинской области Евгений Борозна по поручению главного тренера сборной России Николая Константинова на соревнованиях выступал в роли исполняющего обязанности главного тренера отечественной команды.
По итогам чемпионата и первенства сборная России заняла первое командное место.
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