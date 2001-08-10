Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередные матчи первенства Юниорской хоккейной лиги с участием сахалинской команды пройдут в Чите 25 и 26 ноября. Там хоккеисты «Кристалла» встретятся с местным «Манулом», рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

После недавней серии игр с «Сибирью» «Кристалл» находится на пятом месте турнирной таблицы. Наши соперники из команды «Манул» – строчкой выше.

Команды уже встречались в начале игрового сезона 2023/2024. Тогда на родном льду «Кристалла» встречи с соперниками из Читы принесли нашим хоккеистам одну победу и одно поражение (5:3 и 2:6). Серия матчей в Чите станет ответным визитом «Кристалла».

Встречи с «Манулом» пройдут 25 и 26 ноября в Чите. Начало в 21:00 по сахалинскому времени. Болельщиков приглашают виртуально поддержать наших хоккеистов. За ходом игр можно будет следить в прямой трансляции на канале «CHITA360» в YouTube*.