Хоккеисты "Кристалла" встретятся с читинским "Манулом"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очередные матчи первенства Юниорской хоккейной лиги с участием сахалинской команды пройдут в Чите 25 и 26 ноября. Там хоккеисты «Кристалла» встретятся с местным «Манулом», рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.
После недавней серии игр с «Сибирью» «Кристалл» находится на пятом месте турнирной таблицы. Наши соперники из команды «Манул» – строчкой выше.
Команды уже встречались в начале игрового сезона 2023/2024. Тогда на родном льду «Кристалла» встречи с соперниками из Читы принесли нашим хоккеистам одну победу и одно поражение (5:3 и 2:6). Серия матчей в Чите станет ответным визитом «Кристалла».
Встречи с «Манулом» пройдут 25 и 26 ноября в Чите. Начало в 21:00 по сахалинскому времени. Болельщиков приглашают виртуально поддержать наших хоккеистов. За ходом игр можно будет следить в прямой трансляции на канале «CHITA360» в YouTube*.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:09 Сегодня Более 500 цветов ручной работы с конфетами в бутоне, ко Дню матери изготовили активисты "Молодой Гвардии Единой России"
08:50 Сегодня Обзор фильмов ко Дню матери от дальневосточного кинокритика
09:58 Сегодня Хоккеисты "Кристалла" встретятся с читинским "Манулом"
10:42 Сегодня На Сахалине стартовали чемпионат и первенство по северному многоборью
16:11 Вчера Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
15:11 17 Ноября Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов
10:29 21 Ноября На Сахалине задержаны четверо иностранцев, заготовивших более 16 тысяч трепангов
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
16:11 Вчера Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
Выбор редакции
- 14:49 Сегодня Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
- 14:36 Сегодня С 15 по 17 декабря в кинотеатре "Октябрь" в Южно-Сахалинске пройдет Фестиваль китайского кино
- 14:09 Вчера Сервис "Лист ожидания" продолжает помогать жителям Сахалинской области в приобретении билетов
- 14:36 22 Ноября В Корсакове завершили первый этап работ по утилизации затонувших судов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?