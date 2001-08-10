Олимпийский призёр провел серию тренировок для сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборная команда Сахалинской области по каратэ проводит заключительный этап подготовки к первенству России. Впервые соревнования такого уровня пройдут в островном регионе с 1 по 3 декабря. Для подготовки к первенству пригласили бронзового призера Олимпийских игр в Токио Дархана Асадилова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
⁃ По возможности вот уже три года я помогаю в тренировках островным каратистам. Но всегда эту помощь оказывал на сборах далеко от вашего острова. Поэтому очень рад был прилететь на Сахалин. Сейчас у нас идёт последняя фаза подготовки спортсменов перед большими стартами. Первенство России стартует через неделю. Уверен, что физически и функционально к состязаниям они подойдут в оптимальных кондициях, - рассказал Дархан Асадилов.
Островной регион в грядущих соревнованиях представят 32 каратиста. Их соперниками станут более 700 спортсменов из 51 региона страны.
- Сейчас сахалинцы работают в усиленном режиме. Ежедневно у них двухразовые тренировки, где они работают на максимуме своих возможностей. Только за неделю до старта первенства мы сбавим рабочий темп. Это позволит спортсменам выступить на пике своей формы. Для качественной подготовки к крупным соревнованиям необходимо приглашение специалистов высокого уровня. Это является неотъемлемой частью как успешного тренировочного процесса, так и положительных результатов в турнирах различного уровня, - отметил председатель областной федерации каратэ и главный тренер сборной команды Леонид Ким.
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