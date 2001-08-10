На Сахалине подвели итоги региональных соревнований по пулевой стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске определили победителей и призеров Кубка, чемпионата и первенства островного региона по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин. В состязаниях приняли участие 52 спортсмена из Анивского, Корсаковского, Томаринского, Ногликского районов и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в регионаььном минспорте.

Стрелки соревновались в упражнениях ВП-60 (стрельба из пневматической винтовки стоя, 60 выстрелов), ПП-60 (стрельба из пневматического пистолета, 60 выстрелов), ПП-30С (скоростная стрельба на очки), ПП-06С (скоростная стрельба на попадание в мишень номер 8), ВП-3х20 (стрельба из трех положений по 20 выстрелов, с колена, лежа и стоя), а также смешанными парами из винтовки (ВП-ПС), пистолета (ПП-ПС) и командами по три человека ВП-180 и ПП-180 (60 зачетных выстрелов на команду).

По результатам состязаний победителями стали Константин Обоскалов (Южно-Сахалинск, ВП-60), Анна Бойко (Южно-Сахалинск, ВП-60), Андрей Степанов (Анивский район, ПП-60), Диана Рожнова (Южно-Сахалинск, ПП-60), Владислав Немыкин (Южно-Сахалинск, ВП-3х20) и Екатерина Казаринова (Южно-Сахалинск, ПП-30С, ПП-06С).

В командном зачете золото завоевали Константин Обоскалов и Анна Бойко (ВП-ПС), Михаил Кабаков (Томари) и Екатерина Казаринова (ПП-ПС), южносахалинки Анна Бойко, София Перфилова и Амалия Носова (ВП-180) и томаринцы Всеволод Голубков, Владлен Красиловец, Михаил Кабаков (ПП-180).

Также Андрей Степанов, Никита Котин (Южно-Сахалинск) и Тимур Немыкин (Южно-Сахалинск), выступая в упражнении ПП-180, установили рекорд Сахалинской области, набрав 801 очко.